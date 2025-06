A manchete da edição de hoje do JM revela que a deputada do PSD-Madeira em São Bento é o nome mais consensual em Santa Cruz para defrontar o JPP. Vânia Jesus é desejada pelas estruturas de freguesia, JSD, TSD e emigrantes. Se aceitar, dará uma imagem inversa à de Filipe Sousa: enquanto o autarca vai para Lisboa, Vânia estará disposta a voltar à Região.

Em destaque, está também a morte do padre lutador. José Martins Júnior faleceu ontem, em Machico, de forma inesperada. O padre que lutou a vida inteira pelas suas convicções e as suas gentes da Ribeira Seca trabalhava no doutoramento que revelaria a sua posição sobre a Igreja. Deixa um legado feito de resiliência até ao fim.

Nesta edição, saiba ainda Celso Bettencourt apresenta a lista de candidatos às Juntas, que um nicho religioso vai acabar em tribunal, e que um desastre aéreo na Índia matou mais de 250 pessoas.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta sexta-feira do seu JM.