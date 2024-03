A coligação Madeira Primeiro foi sufragada expressivamente no concelho da Calheta, por 54,97% dos eleitores.

No segundo lugar ficou o Chega, com 15,67%. Em terceiro ficou o PS, com 11,71% dos votos, enquanto o JPP reuniu 5,37% das preferências do eleitorado. O IL ficou no 5.º lugar, com 2,36%.