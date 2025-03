A candidatura do PSD às legislativas regionais de 23 de março esteve hoje no Porto Moniz, onde Valter Correia sublinhou “a atenção que os sucessivos governos regionais do PSD têm dedicado aos municípios mais afastados da capital, promovendo políticas que asseguram oportunidades equitativas”, conforme informa o comunicado endereçado à imprensa.

“Ao longo dos anos, foram efetuados investimentos significativos nestes municípios, especialmente nas áreas da saúde, habitação, apoio social e na modernização da rede viária”, afirmou Valter Correia.

“Mesmo os concelhos mais afastados do centro beneficiam agora de uma economia mais ativa e de melhores condições para fixar população”, acrescentou o candidato.

“A 23 de março, apelamos a todos os madeirenses que confiem no PPD/PSD, para que possamos continuar a assegurar um desenvolvimento equilibrado e sustentável em toda a nossa Região”, concluiu.