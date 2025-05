No âmbito do ‘Compromisso Madeira’, que decorre na Calheta, Bruno Melim reforçou o propósito de privilegiar “a discussão descentralizada de temas regionais”, ouvindo “players regionais e locais”.

Com o turismo em foco nesta edição, que, em dois painéis relacionados com os desafios do setor e com os contributos de Carlos Teles, Roberto Santa Clara, Manuel Ara Oliveira e Jonathan Rodrigues, foi debatido o tema numa visão de ”sustentabilidade, de qualificação e de melhoria do produto”, bem como de “relacionamento do turismo com o ambiente”.

Bruno Melim afirmou que, diante do “crescimento exponencial” do turismo na Madeira, importa “encarar os novos tempos”, pensando os desígnios que se vão imprimir na revisão de “dois grandes instrumentos estruturais” como a Estratégia Regional do Turismo e o Plano de Ordenamento Turístico, que serão alterados nesta Legislatura.

O deputado recordou que a missão do ‘Compromisso Madeira’ é, essencialmente, “criar condições para ouvir diretamente e ajudar a legislar (...) para melhorar a vida dos Madeirenses” e, neste caso concreto, “responder a desafios como o acompanhamento da implementação da taxa turística, a promoção da Região, a gestão e criação de novos produtos, a criação de melhores condições, ou o posicionamento no que concerne ao alojamento local ou às rent a car.

O Grupo Parlamentar reforçou, através desta iniciativa, “o seu compromisso no sentido de continuar a trabalhar para promover um equilíbrio, não só entre a vida dos Madeirenses e as dinâmicas dos que nos visitam, bem como no que diz respeito à gestão sustentável do território e do nosso património natural”.