Com o PS a governar a Câmara Municipal do Funchal, dezenas de viaturas que se encontram abandonadas na via pública irão ser removidas e serão criadas bolsas de estacionamento nas zonas altas da cidade.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, no Caminho Velho da Chamorra, onde este problema é evidente e causa transtornos aos moradores e à circulação, Rui Caetano, candidato do PS à presidência da autarquia, acusou o executivo camarário da coligação PSD/CDS de, ao longo destes quatro anos, nada ter feito para resolver esta situação, apesar das promessas feitas.

“Se percorrermos esta rua, vamos contar mais de uma dezena de carros que estão aqui abandonados há anos. Estamos numa zona que mais parece um cemitério de carros, e isto é lamentável e mostra que não há cuidado, nem interesse [por parte da Câmara Municipal] em proteger as nossas populações”, condenou o socialista. Como referiu, em vários locais há pessoas que vivem em becos e que têm de deixar o seu carro “a quilómetros” de distância, porque junto a esses becos os espaços estão ocupados com viaturas abandonadas há anos, sem que a autarquia faça “rigorosamente nada”.

Segundo o candidato do PS, há zonas altas de Santo António com uma necessidade urgente de construção de bolsas de estacionamento, mas isso não tem passado de “propaganda, demagogia e engodo” do PSD/CDS, que promete, mas depois não concretiza.

Rui Caetano garante que, quando o PS chegar à Câmara, irá contratar uma empresa para fazer a remoção das viaturas abandonadas, para que os lugares de estacionamento sejam para os residentes. “Ninguém pode ter um carro abandonado na via pública por mais de 30 dias, mas a verdade é que a Câmara Municipal tem pautado a sua atitude pela inércia e nada tem feito nesta matéria em defesa dos cidadãos”, declarou, apontando também o objetivo de adquirir terrenos nas zonas altas para criar bolsas de estacionamento, para que a via pública possa ser libertada para a circulação.

Também em Santo António, o socialista deu conta da intenção de requalificar o centro da freguesia, algo que, vincou, foi igualmente uma promessa não cumprida pelo atual executivo camarário.

Ouro problema identificado e que carece de intervenção tem a ver com o saneamento básico, tendo em conta que há locais onde os esgotos correm a céu aberto para as levadas e para os ribeiros, porque não há ligação à rede.