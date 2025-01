Paulo Cafôfo acusou, hoje, o Governo Regional de ter vindo a dar uma resposta incompetente e insatisfatória ao problema da habitação, assumindo este setor como uma das prioridades para o PS e garantindo que, com um Executivo socialista, irá canalizar os milhões de euros de apoios ilegais que foram atribuídos a empresas da Zona Franca para a construção de novas casas.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde em São Gonçalo, onde está a ser construído um empreendimento habitacional com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), negociado pelo Governo da República do PS, o líder dos socialistas madeirenses apontou o facto de a Madeira ser uma das regiões do País onde é mais difícil comprar ou arrendar casa, o que faz com seja necessária a construção de mais habitação pública.

De acordo com Paulo Cafôfo, com as verbas do PRR, o Governo Regional tem procurado fazer “a habitação que não fez no passado”, mas de uma forma insatisfatória. “Foram prometidas 1.121 casas, agora estamos nas 800 e, mesmo assim, com problemas que levarão a que as verbas do PRR não sejam todas aplicadas na habitação”, disse, exemplificando que, no projeto de São Gonçalo, dos 54 fogos irão apenas ser concluídos agora 27, “o que significa que este Governo tem sido incompetente para resolver de uma forma séria as questões habitacionais”.

O presidente dos socialistas garantiu que esta será uma prioridade para o PS, realçando a necessidade de construir casas a preços acessíveis, quer para a aquisição, quer para arrendamento. Nesse sentido, adiantou que, com um Governo PS, será canalizada a totalidade dos milhões de euros de apoios ilegais concedidos à Zona Franca para a construção de habitação pública. Em causa estão 839 milhões de euros, dos quais a Autoridade Tributária já arrecadou 66 milhões, que, vincou, revelar-se-ão fundamentais para apostar nesta área e concretizar o sonho de tantos madeirenses.