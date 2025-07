Na continuidade dos trabalhos no plenário madeirense, debate-se na generalidade o projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a Implementação de uma Estratégia Regional de Prevenção Rodoviária’.

“A nossa região está entre as mais perigosas do País nos sinistros nas nossas estradas”, disse Gonçalo Leite Velho, rapidamente concluindo que “tempos um problema sério que exige estratégia e compromisso”.

O documento da bancada socialista elenca que “os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e da PSP comprovam o número preocupante de acidentes rodoviários na Região, com expressão significativa em feridos graves e vítimas mortais.

Só no ano de 2O24, a Madeira registou 3.845 acidentes rodoviários, de que resultaram 1.158 feridos ligeiros, 72 feridos graves e 12 vítimas mortais. No período pós-COVID-19, o número de acidentes e de feridos ligeiros tem vindo sempre e aumentar, mantendo-se registos elevados de feridos graves e vítimas mortais”.A par destes números, “importa sublinhar que Madeira surge entre as regiões com maior risco relativo de sinistralidade por habitante.

Acresce o número preocupante de crimes Rodoviários, com quase mil detenções por crimes rodoviários, nomeadamente por condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal, que se interliga com a violência nas estradas, incluindo comportamentos agressivos por parte dos condutores”. Os socialistas dizem que medidas a avulso não são respostas, com o deputado do PS a exaltar que “não basta planificar, é preciso agir”.

Em face disto, o documento recomendar ao Governo Regional da Madeira que promova a implementação de uma Estratégia Regional de Prevenção Rodoviária que contemple: A concretização regional dos objetivos do Quadro Estratégico Europeu Visão Zero e da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 - Visão Zero 2030, incluindo a redução para metade das mortes e feridos graves até 2030 (em comparação com os níveis de 2O2O), tendo como objetivo final reduzir a zero os valores de mortes e feridos graves até 2050.- Executar a nível regional a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2AZL2030 - Visão Zero 2030, incluindo na definição de princípios balizadores (Fase 1), a produção de relatórios técnico-científicos em conjunto com a Universidade da Madeira, (Fase 2) e a elaboração dos planos de ação bienais (Fase 3).- Procure melhorar a segurança da infraestrutura rodoviária, dando prioridade à segurança nas estradas, incluindo a construção de infraestruturas seguras e a manutenção adequada.- Implemente medidas para proteger pedestres, ciclistas e outros utentes vulneráveis da estrada.- Reforce a fiscalização e aplicação da lei, garantindo que as regras de trânsito sejam respeitadas e que os infratores sejam devidamente sancionados. - Consciencialize a sociedade sobre a importância da segurança rodoviária e incentive comportamentos responsáveis ao volante.