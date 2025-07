O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos quer criar uma nova dinâmica na freguesia do Curral das Freiras.

Nilson Jardim, que esteve em contacto com a população da localidade, não só auscultou as suas preocupações, como assumiu vários compromissos que pretende concretizar no próximo mandato autárquico.

A habitação constitui uma das principais prioridades do candidato socialista que, à semelhança do que acontece no resto da Região, também encontra ali muitas carências. A grande aposta no setor passará, como adianta, pelos apoios à requalificação das habitações degradadas e abandonadas, permitindo, assim, dar condições mais dignas aos moradores, mas também adequar a resposta à procura.

Por outro lado, e dado que esta é uma freguesia cada vez mais procurada por visitantes, Nilson Jardim aponta a necessidade de investir mais na segurança, propondo a criação de uma Unidade de Apoio à Proteção Civil, permitindo uma ação mais próxima e mais célere.

A um outro nível, o candidato do PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos quer avançar com uma nova ligação à freguesia, respondendo a uma velha aspiração da população do Curral das Freiras.

Nilson Jardim aponta que a procura pela localidade e a construção do teleférico obrigarão também a que se proceda a uma reorganização da circulação rodoviária e à criação de mais estacionamentos.