A garantia do acesso de todos os cidadãos a energia limpa, segura e económica e o combate à pobreza energética são dois objetivos traçados por Sérgio Gonçalves para o próximo mandato no Parlamento Europeu.

O candidato às eleições europeias de domingo, visitou, esta tarde, as obras de remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água, intervenção que classificou como um excelente exemplo da utilização de fundos comunitários para assegurar os referidos objetivos. A obra, no valor de cerca de 15 milhões de euros, está a ser efetuada ao abrigo das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e permite duplicar a capacidade de produção desta central hidroelétrica, usando uma fonte de energia renovável.

“Este é um dos grandes objetivos que nós queremos defender e estimular e que assume particular importância numa região insular e ultraperiférica, que depende também em termos energéticos do exterior”, disse o candidato do PS.