Gerações unidas em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz em parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz promove esta sexta-feira a atividade lúdico-recreativa ‘Educação P’lo Desporto Intergeracional’.
Este projeto, que junta miúdos e graúdos, visa valorizar o desporto como ferramenta de desenvolvimento humano, saúde, bem-estar, envelhecimento ativo e coesão social, bem como fomentar a participação ativa das diferentes gerações em contextos educativos e comunitários.
A ideia é que a iniciativa possa ser semelhante à de um encontro familiar, onde se fortalecem laços afetivos e de solidariedade entre diferentes idades.
Neste sentido, o Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz vai acolher, ao longo de todo o dia, atividades intergeracionais, que vão consistir em tarefas colaborativas. A partir das 9h30, as atividades serão destinadas aos alunos do 1.º ciclo de todas as escolas do concelho em conjunto com os seniores locais. Já a partir das 14h30 as atividades vão juntar alunos do 3.º ciclo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz com adultos convidados pelos próprios.
A grande novidade desta segunda edição é a realização da aula de zumba e de body balance que será promovida pelos ginásios Galo Active Health Club e Fitness Factory Caniço, entre as 16h45 e a 18h00, que é aberta a toda a comunidade.
2.ª edição que “alegra e anima”
A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz não tem dúvidas de que este é “um dos projetos mais felizes que a Câmara dinamiza”. Na conferência de imprensa de apresentação, realizada ontem nos Paços do Concelho, Élia Ascensão defende que em “boa hora” a autarquia “aceitou com entusiasmo e motivação a grande missão de ser uma plataforma para aproveitar as vontades e dinâmicas” da população, bem como “alavancá-las”.
A autarca confessa que no ano passado testemunhou a “interação bela entre os jovens e os jovens há mais tempo”, destacando a importância dos mais novos valorizarem as gerações mais velhas. “É uma 2.ª edição que muito nos alegra e anima”, sublinha.
Perante uma plateia de todas as idades, a Direção Regional de Desporto, representada por Juan Gonçalves, sublinhou que a atividade desportiva tem o condão de unir gerações, bem como potenciar as relações e que este tipo de projetos promovem uma “população mais ativa, saudável, competente, solidária...”. O responsável crê que a “energia e alegria dos jovens vão contagiar e motivar os idosos” e que em sentido inverso os mais velhos vão poder contribuir com responsabilidade, maior seriedade e maior experiência e também transmitir valores”.
Por seu turno, o presidente da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Rui Lobo, defende que “o presente projeto representa um marco importante na forma como encaramos o desporto, não apenas como prática física ou de competição, mas como ferramenta pedagógica promotora de valores e ponte entre gerações”.
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