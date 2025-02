O psiquiatra Daniel Neto, o arquiteto Bruno Martins, o sociólogo Eduardo Fernandes, e a politóloga Teresa Ruel serão os oradores convidados da nova edição dos Estados Gerais do PS-Madeira, que terá lugar este sábado.

A iniciativa, desta feita dedicada ao Social, com particular destaque para as áreas da saúde, habitação e desafio demográfico, mas também a realidade política regional.

O PS-Madeira promove mais uma edição dos Estados Gerais este sábado, 15 de fevereiro de 2025, pelas 10h30, no Hotel Meliã.