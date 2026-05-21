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Idosa atropelada em São Vicente transportada para o hospital

    Idosa atropelada em São Vicente transportada para o hospital
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Maio 2026
18:58

Uma mulher de 82 anos ficou ferida, esta tarde, na sequência de um atropelamento ocorrido no sítio do Pé do Passo, em São Vicente. Para o local foram mobilizados vários meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que prestaram assistência à vítima no local do acidente.

Após receber os primeiros cuidados, a idosa foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou em observação e tratamento. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local a investigar as circunstâncias do acidente.

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