Idosa atropelada em São Vicente transportada para o hospital

Uma mulher de 82 anos ficou ferida, esta tarde, na sequência de um atropelamento ocorrido no sítio do Pé do Passo, em São Vicente. Para o local foram mobilizados vários meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que prestaram assistência à vítima no local do acidente.
Após receber os primeiros cuidados, a idosa foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou em observação e tratamento. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local a investigar as circunstâncias do acidente.
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