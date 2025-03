O candidato do PS-Madeira a presidente do Governo Regional reafirmou, hoje, o compromisso de assegurar a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região e acabar com as propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior.

Esta manhã, de visita à creche de Santa Clara – estabelecimento de ensino que o próprio frequentou – Paulo Cafôfo vincou que o PS tem na educação um eixo central das suas políticas, apontando o objetivo de apoiar as famílias nesta matéria. “Nós temos uma classe média que acaba por ter enormes dificuldades, porque a nossa Região tem um custo de vida bastante elevado e há pais que querem dar uma melhor educação aos seus filhos e não conseguem”, justificou.

Nesse sentido, adiantou que, com um Governo socialista, as creches serão gratuitas para todas as crianças. “Consideramos que é desde a idade mais nova que se deve começar a estimular o desenvolvimento das crianças”, referiu, acrescentando que o PS preconiza uma educação de excelência e gratuita, indo também até aos níveis mais elevados, neste caso, fazendo com que os estudantes madeirenses no ensino superior não paguem propinas. Como sublinhou, “a aposta na educação é o melhor investimento que pode ser feito pelos jovens e pelo futuro da Região”.

Por outro lado, Paulo Cafôfo voltou a destacar a importância de, a 23 de março, os madeirenses concentrarem os votos e darem força ao PS, “o único garante de estabilidade na Madeira”. “Miguel Albuquerque e o PSD não foram capazes, ao longo deste ano e meio, de garantir essa estabilidade. Continuar com Miguel Albuquerque é continuar no caos, porque o processo judicial que pende sobre ele terá desenvolvimentos, e julgo que ninguém quer que a Região esteja continuadamente aprisionada a um presidente que tem de responder perante a justiça”, afirmou.

O candidato socialista realçou que o PS “tem uma solução governativa sólida para responder aos problemas que o PSD não tem resolvido” e pediu “uma oportunidade de poder governar e fazer melhor”.