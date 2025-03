O PS reiterou hoje que tenciona concretizar o compromisso de aumentar o Complemento Regional para Idosos para 1.800 euros por ano, caso venha a governar a Região.

A garantia foi feita por Paulo Cafôfo, durante uma visita ao Centro Comunitário da Várzea, da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, uma instituição que trabalha junto da população idosa.

Na visita, Cafôfo destacou a “necessidade de respeitar e olhar” por pessoas que “fizeram e continuam a fazer tanto pela Madeira, mas que, no entanto, passam por enormes dificuldades”, lê-se na mesma nota, que cita o líder do PS Madeira, e cabeça de lista do partido às eleições legislativas regionais de 23 de março.

Para o candidato, aumentar o referido complemento “não é favor nenhum”, pois representa um ato de reposição de “justiça para quem trabalhou uma vida inteira e que, nesta fase, não deveria ter de escolher entre comprar medicamentos na farmácia ou fazer as compras de supermercado”.

Na mesma nota é recordado que o “PS já havia apresentado esta proposta em sede de alteração ao Orçamento Regional, mas a mesma foi chumbada pelo PSD”.