PS pede esclarecimentos a Micaela Freitas sobre “irregularidades” nas contas da Segurança Social

O grupo parlamentar do PS “exige explicações” da presidente do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) acerca das “irregularidades verificadas” nas contas deste organismo referentes a 2022.

Os socialistas deram entrada hoje na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de audição parlamentar a Micaela Freitas, por entenderem que “são necessários os devidos esclarecimentos aos madeirenses, tendo em conta que em causa estão dinheiros públicos que têm de ser usados com a máxima transparência”.

O grupo parlamentar refere que “o Tribunal de Contas recusou homologar a conta do ISSM relativa ao ano económico de 2022, porque, conforme foi noticiado, o exame realizado não permitiu concluir que os documentos de prestação de contas apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação financeira”.

Perante tal facto, o líder parlamentar do PS, Victor Freitas, entende que “é urgente a ida da presidente do ISSM à Assembleia”, com vista à “prestação de todos os esclarecimentos necessários para apurar as irregularidades ocorridas na atividade do conselho diretivo deste organismo e para aferir a necessidade, ou não, da adoção de soluções legislativas sobre esta matéria”.

Victor Freitas recorda que esta “já não é a primeira vez que as contas da Segurança Social merecem o reparo do Tribunal de Contas”, afirmando que “esta é uma situação que não pode continuar a acontecer”. “É preciso rigor e transparência na gestão dos dinheiros públicos”, remata.