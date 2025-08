O grupo parlamentar do PS solicitou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma audição parlamentar urgente com o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), o Comando Regional da PSP, a presidente da secção regional da Ordem dos Engenheiros e o presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O objetivo é obter esclarecimentos que permitam identificar falhas e propor soluções eficazes para travar o agravamento da sinistralidade rodoviária na Região.

Este pedido surge na sequência da manchete de hoje do JM, que revela um aumento de 10% nos acidentes rodoviários no primeiro semestre de 2025. Segundo a PSP, este crescimento reflete-se num maior número de acidentes, infrações e vítimas, sendo apontados como principais fatores o excesso de velocidade e o consumo de álcool durante a condução.

Gonçalo Leite Velho, deputado socialista, sublinha que “esta tendência negativa demonstra a necessidade urgente de reavaliar as políticas e medidas de prevenção da sinistralidade em vigor, bem como a articulação entre as entidades competentes nesta matéria”.

O PS quer ouvir o presidente da ANSR sobre as estratégias específicas para a Madeira; a PSP, para apresentar dados atualizados e medidas de fiscalização; a Ordem dos Engenheiros, para avaliar questões técnicas ligadas à mobilidade e às infraestruturas; e o IMT, para esclarecer os processos de licenciamento, formação de condutores e políticas públicas que possam reduzir os acidentes.

Recorde-se que os socialistas já tinham apresentado um projeto de resolução no Parlamento Regional a recomendar ao Governo Regional a implementação urgente de uma Estratégia Regional de Prevenção Rodoviária. A proposta, contudo, foi chumbada pela maioria PSD/CDS.