O PS-Madeira defende que o próximo Governo da República aprove novos Projetos de Interesse Comum (PIC) para a Região Autónoma da Madeira, nomeadamente na área das acessibilidades, com destaque para a conclusão das vias expresso em torno da ilha e o prolongamento da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta.

A proposta foi apresentada esta manhã por Emanuel Câmara, cabeça de lista do PS às eleições legislativas nacionais, durante uma ação de campanha no concelho da Ponta do Sol. O candidato recordou que foi com o Governo do PS, liderado por António Costa, que se conseguiu a aprovação do novo Hospital Central e Universitário da Madeira como PIC, o que garantiu a comparticipação de 50% por parte do Estado.

Sublinhando a sensibilidade dos executivos socialistas em relação às Regiões Autónomas, Emanuel Câmara destacou que a obra do hospital está em plena execução e prestes a entrar na terceira fase.

“O PS propõe que possam ser aprovadas como Projetos de Interesse Comum vias de comunicação que são muito importantes para a nossa mobilidade aqui na Região”, afirmou o candidato, apontando intervenções como a via expresso entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, entre o Porto Moniz e a Ponta do Pargo, bem como o prolongamento da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, de forma a aliviar a crescente pressão de tráfego no oeste da ilha. A lista de propostas inclui ainda a construção da via expresso para os Canhas e a ligação entre Câmara de Lobos e o Curral das Freiras.

O candidato socialista sublinhou ainda que “o PS não é contra o betão, desde que as obras sejam estruturantes e tragam benefícios concretos para a Região”. Contudo, ressalvou a importância de manter as estradas antigas, que fazem parte da identidade paisagística da Madeira.