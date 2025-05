Victor Freitas, diretor de campanha do PS-Madeira, disse hoje estar “extremamente preocupado” com o “crescimento dos “extremismos” em Portugal, que “instigam à violência”, “não apoiam o estado de direito” e “apoiam Donald Trump e Vladimir Putin”.

Sem se referir diretamente ao Chega, disse que os “extremismos” usaram nesta campanha o “discurso de ódio contra os emigrantes e produziram “fake news”.

Victor Freitas disse que vê com “preocupação” o avanço do Chega, que a nível nacional poderá ultrapassar o PS, de acordo com as projeções à boca das urnas, e afirmou que a realidade regional, onde o Chega estará a disputar o segundo deputado, “é uma questão que extravasa a Madeira”.

“Falhou aqui, falhou em Lisboa, falhou em Coimbra”, referiu, pedindo uma “reflexão” sobre o estado do regime democrático português. Reforçou que “ninguém queria estas eleições” e atirou: “Não sei se alguém partido fundado após o 25 de Abril de 1974 terá razões para sorrir esta noite”.