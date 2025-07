O Partido Socialista denunciou hoje o corte no apoio aos agricultores, apontando que essa foi “uma decisão da exclusiva responsabilidade do Governo Regional da Madeira, que afeta de igual forma agricultores e produtores de gado na Região”.

Durante a visita à Feira Agropecuária, no Porto Moniz, a deputada Silvia Silva evidenciou que “o apoio ao agricultor é uma ajuda europeia, no âmbito do POSEI, que paga anualmente por exploração. A partir deste ano, por decisão do Governo da Madeira e sem dar conhecimento aos agricultores e produtores pecuários a ajuda sofrerá uma redução de 75% passando de 700 para 180 euros, e de 400 para 100 euros no caso de explorações mais pequenas”.

A socialista explicou que, “ao contrário do que acontece nos Açores, que têm conseguido evitar os cortes nas ajudas aos agricultores e produtores de gado açorianos através do orçamento regional, e este ano através da ajuda do Governo da República, no valor de 16 milhões de euros, na Madeira, foi o próprio Governo Regional que decidiu penalizar ainda mais os 13 mil pequenos agricultores madeirenses, cortando o apoio ao agricultor e desviando o dinheiro para outras medidas, nomeadamente para a GESBA pagar o transporte da banana. Não é para a GESBA distribuir mais apoio aos bananicultores é para financiar a GESBA”.

Para Silvia Silva, o corte nos apoios demonstra assim “a política agrícola do Governo da Madeira, que tem conduzido ao declínio da agricultura e da pecuária regional”. A socialista exemplifica com “a redução da área agrícola, a redução do número de explorações e a redução dos efetivos animais”, sublinhando que “o PS fará tudo ao seu alcance para reverter o corte do apoio ao agricultor e sensibilizar para a importância da ocupação sustentada do nosso território com agricultura e pecuária extensiva”.