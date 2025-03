O candidato do PS-Madeira à presidência do Governo Regional apontou, hoje, a urgência de combater o abandono dos campos e o despovoamento das zonas rurais, assumindo o compromisso de, com um Executivo socialista, pôr em prática medidas que conduzam à valorização da agricultura e ao aumento dos rendimentos dos agricultores.

Paulo Cafôfo, que esta tarde esteve em Santana, o concelho da Região que, de acordo com os Censos 2021, mais população perdeu na última década, salientou que é imperativo inverter esta realidade, começando por destacar que, com o PS a governar a Região, haverá uma aposta efetiva na valorização do setor primário, nomeadamente na atividade agrícola, não só fundamental para garantir a soberania alimentar, mas também para a manutenção da paisagem e para garantir a segurança do território.

De acordo com o cabeça de lista socialista, os agricultores da Região, já de si os mais mal pagos do País, têm vindo a ser desconsiderados pelo ainda Governo Regional, o qual, como o PS já denunciou, se prepara para avançar com um corte drástico nos apoios ao abrigo do ‘Pedido Único’, mais conhecido por ‘parcelar’. Como voltou a alertar – já depois de o PS ter pedido esclarecimentos à secretária regional da Agricultura, Rafaela Fernandes, que continua remetida ao silêncio –, este ano as explorações agrícolas inferiores a 5.000 m2 verão o prémio anual reduzido de 400 para 100 euros, ao passo que aquelas com áreas maiores passarão a receber 180 euros, em vez dos anteriores 700.

“Nos últimos quatro anos, a Região perdeu cerca de 1.200 explorações agrícolas e, como se isso não bastasse, assistimos agora a este golpe profundo na agricultura e nos apoios a quem trabalha a terra”, condenou Paulo Cafôfo, assegurando que, com o PS no Governo, esta realidade será invertida. “Connosco, haverá uma efetiva valorização de quem se dedica a esta atividade, tornando-a mais atrativa e lucrativa, de modo a fixar as pessoas nas zonas rurais e travar o despovoamento”, vincou.

Assim, além do aumento dos apoios aos agricultores em geral e do pagamento de preços justos aos produtores de banana, cana-de-açúcar e uva, com acréscimos acima dos valores da inflação, o líder socialista preconiza a canalização das ajudas para as áreas em que os agricultores mais precisam, nomeadamente para fazerem face aos custos de produção, mas também o aumento dos apoios à comercialização e a aquisição de produtos regionais pela Administração Pública. Entre as propostas do PS, encontram-se ainda a criação de uma reserva agrícola na Região, bem como tentar garantir regimes fiscais e de segurança social mais vantajosos para os trabalhadores do setor primário.

“Só desta forma será possível invertemos a trajetória de declínio que a agricultura tem vindo a seguir ao longo dos últimos anos”, realçou Paulo Cafôfo, salientando ainda que, para o combate ao despovoamento, serão também importantes as medidas que o PS pretende pôr em prática ao nível da construção de habitação pública nos vários concelhos, mas também a diversificação económica, para criar novos empregos e mais bem remunerados, capazes de fixar os jovens.