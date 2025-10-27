PS defende reforço da PSP na Madeira e propõe subsídio de insularidade

O PS reuniu com o Comando Regional da PSP e defendeu melhores condições para os agentes, propondo a criação de um subsídio de insularidade e uma estratégia regional de segurança rodoviária.

Uma comitiva do Partido Socialista (PS) visitou esta manhã o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Funchal, para debater as principais preocupações da força policial na RAM, numa reunião de mais de uma hora com Ricardo Matos, Comandante da PSP -Madeira. A delegação, liderada pelo presidente do partido, Paulo Cafôfo, teve como porta-voz o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Leite Velho. Em declarações aos jornalistas, o parlamentar socialista destacou que a reunião se insere “num quadro de iniciativas do Partido Socialista em torno das questões da sinistralidade e da segurança”, sublinhando a importância de uma “estratégia regional coerente” para reduzir o número de vítimas nas estradas madeirenses. “Partilhamos com o Comando Regional da PSP a preocupação com a redução da sinistralidade e com as condições de trabalho dos polícias na Região”, afirmou Gonçalo Leite Velho, lembrando que o PS já apresentou uma proposta para a criação de um subsídio de insularidade destinado às forças de segurança.