PS defende mais apoio às IPSS e Complemento para Idosos aumentado

O PS-Madeira defendeu, hoje, o reforço dos apoios do Governo Regional às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e o aumento do Complemento Regional para Idosos, “de modo a melhorar as condições de vida desta franja da população”.

Leia a nota de imprensa do PS:

“Paulo Cafôfo falava no âmbito de uma visita efetuada esta tarde ao Lar de São Francisco, ocasião em que salientou que o aumento da esperança média de vida deve fazer-se acompanhar da necessária qualidade. “Aquelas pessoas que trabalharam durante uma vida inteira e que cuidaram de nós durante toda a vida merecem, a partir de determinada idade, que nós olhemos e cuidemos delas”, observou.

O líder socialista relevou a “função extraordinária” e “da maior importância” desempenhada pelas IPSS, neste caso concreto no cuidado aos idosos, defendendo que o Governo Regional deve reforçar o apoio a estas instituições. Como referiu, isso revela-se fundamental, tendo em conta os elevados custos associados à prestação destes cuidados e à manutenção dos equipamentos e dado que as verbas atualmente pagas ao abrigo dos acordos entre a Segurança Social e as IPSS são “manifestamente insuficientes”.

A outro nível, Paulo Cafôfo referiu-se às baixas pensões atualmente auferidas por muitos idosos, defendendo que o Complemento Regional deve ser aumentado significativamente. Como recordou, aquando da discussão do Orçamento Regional para 2024, o PS propôs o acréscimo desta prestação, mas essa pretensão foi chumbada pelo Governo Regional, o que faz com que as pessoas continuem a receber valores muito baixos e que não permitem satisfazer as necessidades básicas, levando a que muitas tenham de optar entre a aquisição dos medicamentos e as compras de supermercado. Como se não bastasse o facto de a Madeira ser a região com a maior taxa de pobreza, somam-se, ainda, os custos com água, eletricidade e gás. “São muitos encargos com baixas reformas”, advertiu o presidente do PS-M, reforçando a necessidade de cuidar desta franja populacional.”