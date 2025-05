Fechados que estão os ciclos das eleições legislativas regionais e nacionais antecipadas, o PS-Machico está focado no desafio autárquico, quer ao nível da Câmara Municipal, quer das cinco Juntas de Freguesia do concelho.

Neste sentido, depois de terem já sido anunciados os candidatos que compõem a lista à autarquia, a estrutura concelhia do PS aprovou já os nomes que irão encabeçar as candidaturas às juntas de freguesia.

Em duas das freguesias, nomeadamente Machico e Porto da Cruz, os socialistas apresentam duas caras novas, tendo em conta que, por limite de mandatos, os atuais presidentes de junta não se podem recandidatar.

Assim, em Machico, a renovação faz-se com Pedro Viveiros a encabeçar a lista à Junta de Freguesia local, ao passo que, no Porto da Cruz, a escolha recai sobre João Paulo Mendes.

Por outro lado, Magno Mendonça volta a dar a cara pelo PS na corrida à Junta de Água de Pena, enquanto que Emanuel Santos concorre pelo Caniçal. Ambos cumprem neste momento o segundo mandato à frente dos destinos das referidas freguesias e, por limite de mandatos, avançam para a terceira e última candidatura, devendo manter praticamente inalterados os elementos que têm integrado as respetivas equipas. Por seu turno, Gabriel Gouveia volta a ser o rosto escolhido para Santo António da Serra, numa candidatura que tem como objetivo retirar a liderança histórica do PSD naquela freguesia.

Como recentemente anunciado, a candidatura à Câmara Municipal de Machico é encabeçada por Hugo Marques, atual vereador com os pelouros do Ambiente, Cemitérios, Trânsito, Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo, que conta na sua equipa com Alberto Olim (atual presidente da Junta de Freguesia de Machico), Joana Vieira, Paulo Santos, Catarina Santos, Maria Gouveia e João Franco.

De destacar que, para a presidência da Assembleia Municipal, o PS-Machico volta a candidatar João Bosco, figura que já vem presidindo a este órgão autárquico desde 2013. Por seu turno, Mónica Vieira, atual vereadora com os pelouros da Educação, Social, Cultura e Juventude, será a mandatária da candidatura socialista.

Neste que é um concelho que tem vindo a ser gerido pelo PS nos últimos 12 anos, o presidente da Concelhia, António Quintal, aponta o firme propósito das equipas não só em dar continuidade ao legado socialista, como, naturalmente, em ir mais longe, numa candidatura centrada nas pessoas e que tem a habitação, a sustentabilidade, a mobilidade e o desenvolvimento económico como algumas das principais bandeiras.