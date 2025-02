Marta Freitas, secretária-geral do PS-Madeira acusou o Governo Regional de “falta de decência” e de fazer uso da saúde dos madeirenses para satisfazer interesses do PSD. As palavras, citadas num comunicado enviado às redações, surgem em reação a declarações atribuídas ao presidente do Executivo madeirense e ao secretário regional da Saúde e Proteção Civil.

“O Governo Regional tem andado a brincar e a usar a saúde dos madeirenses para alimentar os interesses do PSD. Isso é de uma falta de decência inaceitável e inqualificável”, afirmou a dirigente socialista, citada numa nota que aponta uma reação às declarações do presidente do Governo, que afirmou que a saúde não é uma área para “brincar aos partidos políticos”, e do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, que, relativamente às críticas sobre a falta de medicamentos, acusou o presidente do núcleo regional da Liga Contra o Cancro de misturar saúde com outros interesses partidários.

Para Marta Freitas, esta postura releva uma clara “falta de honestidade intelectual”, desrespeito pelos madeirenses e displicência pela área da Saúde, pode ler-se no mesmo comunicado.

A dirigente socialista recorda o facto de, aquando das eleições internas no PSD – e como foi tornado público – Pedro Ramos ter feito telefonemas para militantes do partido a prometer favores na saúde em troca do voto em Miguel Albuquerque. “Como é que alguém que tem responsabilidades governativas e se presta a esta desonestidade vem agora acusar os outros de usarem a Saúde para interesses partidários?”, questiona Marta Freitas, evidenciando o facto de o Governo não ouvir a sociedade civil e ignorar os alertas que têm vindo a ser deixados por associações e outras entidades representativas dos utentes.

Para a socialista, é lamentável que Pedro Ramos menorize um assunto tão importante para a população, tentando desviar as atenções para a parte partidária. “O Governo Regional tem a responsabilidade de resolver os problemas e não de enfiar a cabeça na areia perante os mesmos”, acrescenta.

A secretária-geral do PS-M acusa o Executivo de ser responsável pelo caos em que se encontra a saúde na Região, lembrando as listas de espera intermináveis, as sucessivas faltas de medicamentos, inclusive para doentes oncológicos, as dívidas às casas de saúde mental e os calotes aos taxistas pelo transporte de doentes.

A tudo isto acrescem outros problemas, tais como ambulâncias avariadas, com o Governo, na sua lastimável onda de ameaças, a dizer que a compra de novos veículos está comprometida devido ao chumbo do Orçamento Regional. “Tudo serve de pretexto para este Governo fazer a habitual chantagem com os madeirenses”, lamenta Marta Freitas, lembrando as repetidas declarações dos governantes a dizerem que as obras do hospital e de outras infraestruturas vão parar.

“Já basta destes jogos. É preciso encarar a resolução dos problemas da Saúde com seriedade e com responsabilidade, e isso só será possível com um novo Governo, liderado pelo PS”, remata.