Funchal reitera disponibilidade para eventos que promovam a ligação entre a Região e a diáspora

Jorge Carvalho manifestou hoje a disponibilidade da Câmara do Funchal para apoiar eventos que promovam a ligação entre a Região e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

“Estamos sempre disponíveis para vos receber, para receber iniciativas que possam congregar pessoas, congregar experiências, e assim podermos partilhar aquilo que são as nossas histórias, porque é a história de um povo que lhe dá dimensão”, declarou na sessão de encerramento do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas realizada no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O autarca destacou a importância das comunidades portuguesas e da Diáspora no desenvolvimento da Região e do País, numa intervenção marcada pelo reconhecimento do percurso migratório português e pelo reforço dos laços institucionais.

Agradeceu à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas a realização da iniciativa na Madeira, sublinhando o seu simbolismo num ano em que se celebram os 50 anos da Autonomia regional.

Jorge Carvalho enalteceu o papel histórico da diáspora, na projeção da língua, cultura e identidade portuguesas no mundo. Citando Camões destacou a força do querer dos portugueses que deixaram o país em busca de melhores vidas.

Sobre a evolução da Madeira, ao longo dos tempos, afirmando que a região passou de território de emigração para um espaço de oportunidades, com condições sociais, económicas e culturais que permitem hoje fixar e atrair população.

Apelou ainda ao reforço da cooperação entre instituições e comunidades, considerando encontros desta natureza fundamentais para a troca de experiências, criação de redes e fortalecimento de vínculos.

Antes da sessão, que terminou com a entrega de certificados, os participantes assistiram a um painel sobre os apoios desenvolvidos pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa e participaram, de manhã, numa oficina de dança dinamizada pela AFERAM. Fizeram várias visitas pelo Funchal, segundo o JM Online noticiou, incluindo o Parlamento regional.