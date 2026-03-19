Santa Cruz aprova atribuição de mais de 700 bolsas de estudo

Santa Cruz aprovou, na reunião de Câmara de hoje, a atribuição de mais de 700 bolsas de estudo, sendo 596 bolsas regulares, 56 bolsas de mérito e 52 bolsas artísticas. Isto num investimento total que ultrapassa os 300 mil euros.

“Com esta medida, a autarquia reafirma o seu compromisso com a educação, promovendo a igualdade de oportunidades através do apoio aos estudantes no prosseguimento da sua formação académica. Pretende-se, desta forma, fomentar a formação de quadros técnicos superiores, essenciais para dinamizar e promover de forma sustentável o crescimento do concelho”, informa a a autarquia em nota de imprensa

Para além dos novos bolseiros, é de referir que no âmbito deste apoio, a autarquia “já beneficiou 5553 jovens, num investimento de 4.190.600,00€, reforçando a aposta na formação e educação dos jovens do concelho e preparando-os para o futuro”.

Santa Cruz aprovou, na reunião de Câmara de hoje, a atribuição de mais de 700 bolsas de estudo, sendo 596 bolsas regulares, 56 bolsas de mérito e 52 bolsas artísticas. Isto num investimento total que ultrapassa os 300 mil euros.

Com esta medida, a autarquia reafirma o seu compromisso com a educação, promovendo a igualdade de oportunidades através do apoio aos estudantes no prosseguimento da sua formação académica. Pretende-se, desta forma, fomentar a formação de quadros técnicos superiores, essenciais para dinamizar e promover de forma sustentável o crescimento do concelho.

Para além dos novos bolseiros, é de referir que no âmbito deste apoio, a autarquia já beneficiou 5553 jovens, num investimento de 4.190.600,00€, reforçando a aposta na formação e educação dos jovens do concelho e preparando-os para o futuro.

Aprovado foi também a compra de um prédio na Achada de Baixo, freguesia de Gaula, onde a autarquia pretende proceder a uma intervenção urbanística que criará uma nova centralidade no Largo da Cerca, nomeadamente através da criação de um espaço de fruição pública, com uma praça e com estacionamento subterrâneo. A freguesia passará a ter um espaço para eventos, segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz.