Mulher atropelada na Rua do Anadia transportada para o hospital

Uma mulher, de 68 anos, foi hospitalizada, esta tarde, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua do Anadia, no Funchal. No local estiveram meios de socorro e elementos das autoridades policiais (PSP), que tomaram conta da ocorrência e apuraram as circunstâncias do acidente.

A vítima foi assistida pela equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apresentando ferimentos traumáticos resultantes do embate. Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação e a receber tratamento médico. Fonte hospitalar confirmou ao Jornal que a vítima estava a ser acompanhada pela equipa médica do serviço de urgência, mantendo-se sob vigilância clínica.