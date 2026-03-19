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Encontrado sem vida turista croata desaparecido no Ribeiro Frio (com fotos)

    Encontrado sem vida turista croata desaparecido no Ribeiro Frio (com fotos)
    Momento em que a equipa dos BVM recolhia o corpo. DR/JF
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Março 2026
16:07

Está confirmada a morte do turista croata que se encontrava desaparecido na zona do Ribeiro Frio. O corpo, já sem sinais de vida, foi localizado pela equipa de busca e resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP).A remoção do corpo do local foi posteriormente efetuada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), no âmbito das suas competências operacionais em cenários de socorro e resgate.

  • Equipa de busca, resgate e socorro dos BVM foi recolher o corpo numa zona do Ribeiro Frio.
    Equipa de busca, resgate e socorro dos BVM foi recolher o corpo numa zona do Ribeiro Frio. DR/JF

De acordo com os procedimentos em vigor, situações de desaparecimento são inicialmente coordenadas pelas autoridades policiais e judiciárias. No entanto, quando há confirmação de ferimentos ou de óbito, a intervenção passa a enquadrar-se no Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), responsável pela recuperação de vítimas e pela condução das operações de socorro.

As equipas de emergência procederam ainda à avaliação das circunstâncias do incidente, no âmbito da atuação pré-hospitalar, sendo agora o caso alvo de investigação pelas autoridades de saúde. Cabe agora ao delegado de Saúde confirmar o óbito do turista. As autoridades iniciaram, ainda, as investigações do caso.

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