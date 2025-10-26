Provedoria de Justiça fechada desde maio

O encerramento dos serviços da Provedoria de Justiça, há cerca de cinco meses, faz manchete hoje no JM. A informação está afixada à porta do gabinete, no Palácio de São Lourenço, sem mais detalhes. Fonte da instituição, em Lisboa, adianta ao JM que o atendimento presencial está “temporariamente indisponível”, mas sem reclamações de utentes.
A tomada de posse de José Carlos Gonçalves, como presidente da Câmara Municipal de São Vicente eleito pelo Chega, contou com a presença do líder nacional do partido. O novo autarca promete transformar o concelho, com transparência.
Em Perdidos e Achados, o JM dá a conhecer aos leitores um novo espaço de arte urbana, na cidade de Câmara de Lobos. MORAL é como se chama esta nova galeria ao ar livre.
O Conservatório de Música celebrou ontem 79 anos. A gala de aniversário foi marcada por homenagens. Carlos Gonçalves, ex-presidente da instituição recebeu o Prémio Carreira e reivindicou instalações de raiz capazes de dignificar o ensino das artes.
Outro assunto em destaque nesta edição diz respeito às Regiões Ultraperiféricas da Europa (RUP), nas quais se inclui a Madeira. Relatório revela altos e baixos. De um modo geral é positivo, mas gera reparos em relação à pobreza.
O ‘Madeira Street Arts’ está de volta, com cartaz renovado. Será em novembro, entre o Funchal e a Calheta, com um regresso ao Monte.
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
DO FIM AO INFINITO
O miúdo segurava o mapa-múndi desajeitadamente, porque era muito grande e ele muito pequeno, ou melhor, cada um era mais ou menos do tamanho do outro,...
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
A Gala de Aniversário do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, encheu, este sábado, o Centro de Congressos,...
O Núcleo Museológico do Forte de São Filipe, no Largo do Pelourinho, no Funchal, será inaugurado amanhã, segunda-feira, 27 de outubro, às 12 horas, numa...
O ponto turístico do lado este na Região, tem sido alvo de muito movimento automóvel.
Esta é uma situação cada vez mais recorrente naquela zona, causando...
Cerca de 50 participantes percorreram, hoje, algumas das principais artérias do Funchal, num percurso que incluiu o ‘Vermelhinho’, a Assembleia Legislativa...
O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica disse hoje que “é provável” a realização de uma segunda volta das eleições para o quadriénio...
O Papa Leão XIV encorajou hoje os católicos a rezarem “incessantemente” pela paz e saudou aqueles que trabalham para conseguir o fim das guerras, após...
No final da manhã deste domingo, ocorreu um acidente na pista de karts no Faial.
Ao que foi possível apurar, o kart que seguia atrás colidiu com o veículo...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, é o único português entre os 164 oradores do Encontro Internacional pela Paz, que começou hoje...
Dois homens ligados ao roubo de joias no Museu do Louvre foram detidos pela polícia no sábado à noite, segundo a France-Presse, que cita fontes ligadas...
A Câmara Municipal de Santa Cruz vai distinguir a patinadora Madalena Costa com a Chave da Cidade, o mais alto galardão do município. O anúncio foi feito...