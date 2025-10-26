Provedoria de Justiça fechada desde maio

O encerramento dos serviços da Provedoria de Justiça, há cerca de cinco meses, faz manchete hoje no JM. A informação está afixada à porta do gabinete, no Palácio de São Lourenço, sem mais detalhes. Fonte da instituição, em Lisboa, adianta ao JM que o atendimento presencial está “temporariamente indisponível”, mas sem reclamações de utentes.

A tomada de posse de José Carlos Gonçalves, como presidente da Câmara Municipal de São Vicente eleito pelo Chega, contou com a presença do líder nacional do partido. O novo autarca promete transformar o concelho, com transparência.

Em Perdidos e Achados, o JM dá a conhecer aos leitores um novo espaço de arte urbana, na cidade de Câmara de Lobos. MORAL é como se chama esta nova galeria ao ar livre.

O Conservatório de Música celebrou ontem 79 anos. A gala de aniversário foi marcada por homenagens. Carlos Gonçalves, ex-presidente da instituição recebeu o Prémio Carreira e reivindicou instalações de raiz capazes de dignificar o ensino das artes.

Outro assunto em destaque nesta edição diz respeito às Regiões Ultraperiféricas da Europa (RUP), nas quais se inclui a Madeira. Relatório revela altos e baixos. De um modo geral é positivo, mas gera reparos em relação à pobreza.

O ‘Madeira Street Arts’ está de volta, com cartaz renovado. Será em novembro, entre o Funchal e a Calheta, com um regresso ao Monte.

Estes são os destaques, mas há muito mais para ler nesta edição. Acompanhe o JM no papel e na web e através das redes sociais e da APP. Bom domingo!