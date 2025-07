São largas dezenas os lugares ocupados para assistir à apresentação da candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz.

A apresentação oficial da equipa liderada por Élia Ascensão acontece na Praça Dr. João Abel de Freitas, em frente aos Paços do Concelho de Santa Cruz.

O primeiro a usar da palavra, Filipe Sousa, padrinho da candidatura e antigo autarca, salientou a “pujança” do trajeto trilhado por Élia Ascensão aclarando que a marca do JPP assentou na recuperação financeira, realizada com sucesso no município.

O atual deputado na Assembleia da República, pelo JPP, afirmou que esta caminhada de 12 anos, com forte aposta no social, será mantida por Élia Ascensão, sua vice-presidente na Câmara.

“Provas dadas na política e na vida quotidiana”, vincou Filipe Sousa sobre a candidata. Também lembrou a renovação, por três mandatos, no JPP, e aclarou que aqueles que afirmam que o JPP nada fez “estão a mentir”.

Recorde-se, tal como o JM traz na sua edição impressa de hoje, que a candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz aposta numa equipa praticamente renovada para o executivo municipal e para as Juntas de Freguesia. A única continuidade é Milton Teixeira, recandidato à Junta do Caniço.

Entre os nomes para o executivo municipal destacam-se João Aragão (Obras Públicas, Ambiente, Águas e Saneamento), Dídia Antunes (Social, Educação, Desporto, Cultura e Turismo), Fábia Freitas (Urbanismo e Planeamento), Raul Ribeiro (Administração e Finanças), Edite Alves e João Mata (ambos com longa ligação ao JPP).

Na Assembleia Municipal, Júlia Caré mantém-se. Professora aposentada e ex-deputada nacional, preside à Assembleia Municipal desde 2015.

Nas Juntas de Freguesia, a renovação é quase total, exceto no Caniço. Rui Rodrigues Vieira (Santa Cruz), Andreia Gouveia (Gaula), Ricardo Baptista (Camacha) e Sabino Gouveia (Santo António da Serra) são os novos candidatos.