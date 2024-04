Proteção Civil implementa Curso de Salvamento Rodoviário em veículos elétricos no Porto Santo

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM implementou mais um curso de Técnicas de Salvamento Rodoviário em Veículos Elétricos, desta vez, para os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, de 21 a 22 de março de 2024.

Esta formação teve como objetivo dotar os formandos com competências técnico-operacionais para intervir em acidentes rodoviários com veículos elétricos, contendo práticas simuladas de salvamento e desencarceramento e de combate a incêndios em viaturas com estas características.

A formação implementada foi promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Formação, acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 14-20.