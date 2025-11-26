MADEIRA Meteorologia
Proteção Civil destaca queda na área ardida durante a época de incêndios

    Presidente da Proteção Civil, Richard Marques, destacou sucesso da operação contra os incêndios em 2025 ML/DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
26 Novembro 2025
17:56
O Serviço Regional de Proteção Civil apresentou, esta quarta-feira, o balanço final do Plano de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) da Região Autónoma da Madeira, numa sessão conduzida pelo comandante Richard Marques. O responsável sublinhou que o dispositivo operacional implementado em 2025 resultou numa “época extremamente positiva”, marcada por menos ocorrências, maior rapidez de resposta e uma redução quase total da área ardida.

Richard Marques começou por destacar que o dispositivo deste ano teve uma organização reforçada, com mais uma fase de empenhamento operacional e maior foco no período crítico entre 1 de julho e 30 de setembro, quando o risco de propagação é mais elevado devido à orografia acentuada e à maior atividade humana.

O reforço da prevenção operacional contou com coordenação permanente entre GNR, PSP e Proteção Civil, bem como a integração inédita de equipas dedicadas da Polícia de Segurança Pública e do Exército. No total, 68 operacionais estiveram diariamente no terreno, 24 horas por dia, em vigilância ativa e despacho precoce de meios.

