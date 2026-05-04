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Proteção Civil de Santa Cruz alerta para agravamento do tempo

    Proteção Civil de Santa Cruz alerta para agravamento do tempo
    Autarquia e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz lançaram recomendações à população. DR/CMSC
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Maio 2026
18:17
Chuva persistente e por vezes forte atinge a Madeira a 5 de maio, com aviso amarelo e laranja. Autoridades alertam para risco de inundações, deslizamentos e condicionamentos na circulação.

A Proteção Civil Municipal de Santa Cruz emitiu um aviso preventivo à população devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para amanhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se céu muito nublado, com períodos de chuva persistente e por vezes forte, podendo ser acompanhados de trovoada. O vento soprará fraco a moderado, tornando-se por vezes forte, e está prevista uma ligeira descida da temperatura.

Entre os efeitos expectáveis estão piso rodoviário escorregadio, formação de lençóis de água, risco de inundações localizadas e deslizamentos de terra em zonas vulneráveis. A visibilidade poderá também ser afetada.

As autoridades de Santa Cruz recomendam condução defensiva, limpeza de sistemas de drenagem e evitar zonas de risco, nomeadamente áreas montanhosas e costeiras expostas.

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