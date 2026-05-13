Eduardo Jesus destaca papel do IFCN na proteção ambiental

O secretário regional Eduardo Jesus afirmou que o IFCN foi uma das melhores decisões do Governo Regional (GR) e defendeu regras mais rigorosas para proteger os espaços naturais da Madeira.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considerou que a criação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) foi “uma das melhores decisões” tomadas pelo Governo Regional (GR) nos últimos anos, sublinhando a importância estratégica da instituição na proteção ambiental da RAM. Durante a cerimónia comemorativa dos 10 anos do IFCN, nesta quarta-feira, Eduardo Jesus recordou o processo de criação do Instituto e prestou homenagem à antiga responsável governativa Susana Prada, destacando a sua determinação na concretização do projeto. “O IFCN nasceu de uma visão muito clara e de uma enorme persistência para dotar a Região de uma estrutura capaz de responder aos desafios da conservação da natureza”, afirmou. O governante salientou que o Instituto assume responsabilidades fundamentais na proteção de áreas classificadas, património natural, biodiversidade e espécies protegidas, através do trabalho desenvolvido pelas várias equipas técnicas e operacionais. Eduardo Jesus destacou igualmente o papel das carreiras especiais, nomeadamente dos vigilantes da natureza e do Corpo de Polícia Florestal, defendendo que a fiscalização ambiental é indispensável para garantir a preservação dos espaços naturais. “A fiscalização existe porque é necessária. Há ainda um caminho a fazer ao nível da sensibilização ambiental e da educação para a utilização responsável da natureza”, referiu.

Problema do trânsito não é competência do IFCN