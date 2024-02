O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomendou hoje à população um conjunto de precauções a adotar face às previsões meteorológicas adversas previstas para a região com a passagem da depressão Karlotta.

Em comunicado, a Proteção Civil indica que está prevista a ocorrência de chuva a partir da manhã de quinta-feira, sobretudo na costa sul e nas regiões montanhosas, sob aviso amarelo e laranja para precipitação, respetivamente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu igualmente aviso amarelo para vento em todo o arquipélago da Madeira, entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda, assim, que sejam evitadas as viagens para as zonas mais afetadas “por este tipo de situação meteorológica”.

Adotar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.