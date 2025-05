A Proteção Civil informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado de tempo na Madeira a partir de hoje devido à aproximação de uma depressão com atividade forte no próximo sábado.

Mais dá nota que estão previstos períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e localmente intensos no final do dia 9 (sexta-feira) e no dia 10 (sábado), que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, diminuindo a sua intensidade e frequência a partir do final da tarde do dia 10 (sábado).

Quanto ao vento, o IPMA prevê vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, rodando para o quadrante leste a partir do final da tarde, do dia 10 (sábado), e soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até meio da tarde do dia 11 (domingo).

Neste sentido, a Proteção Civil apela às seguintes medidas preventivas:

• Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

• Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

• Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

• Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

• Adequar os comportamentos e as atividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afetadas ou movimentos desnecessários;

• Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas;

• Especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras;

• Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.