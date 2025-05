Miguel Silva Gouveia, vereador da Coligação Confiança, lamentou esta manhã, após a habitual reunião de câmara, o chumbo por parte da maioria PSD à proposta da coligação que pretendia reforçar a fiscalização ao Alojamento Local (AL) no Funchal.

“Entendem que o Funchal faz o suficiente para combater estes efeitos no fundo de um turismo selvagem que acaba por afetar todos os funchalenses”, afirmou o vereador, criticando a posição do executivo camarário.

Segundo Miguel Silva Gouveia, as consequências desta falta de regulação são cada vez mais visíveis, nomeadamente no trânsito, na ocupação de espaços verdes por tendas e autocaravanas, e no crescimento do AL por via da “incapacidade do executivo em regulamentar e aprovar propostas que a confiança fez em 2022 para a contenção do Al”.