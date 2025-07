O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, quinta-feira (17 de julho), pelas 10 horas, na apresentação pública do Projeto TutorIA, que terá lugar na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

O evento, integrado no Plano Estratégico de Inovação Educacional da Região Autónoma da Madeira, é dirigido aos presidentes dos Conselhos Executivos das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, públicas e privadas, da Região Autónoma da Madeira.

“O Projeto TutorIA visa potenciar a integração progressiva e consciente da Inteligência Artificial no processo de ensino-aprendizagem, assegurando uma implementação segura, equitativa e com benefícios para todos os alunos”, refere a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, numa nota divulgada esta quarta-feira.