Decorrerá entre os dias 24 e 28 de fevereiro, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, o evento final do projeto europeu SMART BEAR – Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil destacou que “a Região Autónoma da Madeira tem sido um exemplo de sucesso na implementação de soluções tecnológicas que promovem a autonomia, a inclusão e a qualidade de vida da população envelhecida”.

O projeto europeu SMART BEAR, financiado pelo programa Horizonte 2020, visa desenvolver soluções digitais inovadoras para um envelhecimento saudável e independente. Segundo a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, “o projeto envolve cerca de 5000 idosos em cinco países europeus (Portugal, França, Grécia, Itália e Roménia), dos quais 500 são participantes da RAM”.

A Madeira foi escolhida pela Comissão Europeia como o “Pilot of the Pilots” pelo seu exemplo de inovação na saúde digital e impacto realizado junto da população em envelhecimento. “Por conseguinte, a Comissão Europeia decidiu que o evento de encerramento do Smart Bear decorrerá na Madeira, reunindo investigadores, decisores políticos, profissionais de saúde, participantes no projeto e representantes da Comissão Europeia”, afirmou a Secretaria Regional.

A sessão pública “SMART BEAR: Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável”, agendada para o dia 28 de fevereiro de 2025, contará com a presença de autoridades nacionais, regionais e europeias ao mais alto nível, incluindo representantes da Comissão Europeia. “O evento destacará os principais resultados do projeto e abrirá espaço para a discussão das perspetivas futuras da saúde digital na Europa, sendo também uma oportunidade para fortalecer parcerias estratégicas que garantam a sustentabilidade e a expansão das soluções desenvolvidas”, acrescentou a mesma fonte.

O Smart Bear integra o Madeira Digital Health and Wellbeing, que engloba diversos projetos europeus e envolve vários parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) e o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA).

Mais informações sobre o projeto SMART BEAR podem ser consultadas em: https://www.digit-madeira.pt/smartbear?lang=pt