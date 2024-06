“Luz ao Fundo do Túnel” é um projeto inclusivo, desenvolvido pela Olho.te – Associação Artística de Solidariedade Social, envolvendo artistas e a população do Bairro da Nazaré, que traz a cultura para as ruas, através da pintura. “O envolvimento das pessoas procura a transformação de mentalidades, de atitudes, de ideias e conceitos pré-concebidos”.

Esta manhã, a presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou o local, adiantando que, com o objetivo de engrandecer estas intervenções, “a equipa da Câmara Municipal do Funchal desenvolveu uns acrílicos, em QR Code, com a identificação de cada obra e artista, colocados em cada mural para facilitar a sua leitura e perceção. Além disso, foi desenvolvido um catálogo de todas as obras, em formato livro, numa espécie de catálogo de exposição ao ar livre, para o qual a autarquia despendeu 2.500 euros”.

O projeto pretende ainda promover o desenvolvimento de uma identidade sociocultural do maior bairro do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal apoia anualmente com 37 mil euros a Associação Olho.te, através dos Apoios ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal, “porque acredita na importância das iniciativas desenvolvidas”, como evidenciou Cristina Pedra.

O projeto “Luz ao Fundo do Túnel” incentiva a uma visita guiada aos túneis do Bairro da Nazaré, que foram intervencionados por Fátima Spínola, Cristiana de Sousa, Miguel Barros, Carmen Molina, Marcos Milewski, Marco Fagundes, Martim Velosa, Rafaela Rodrigues, C´marie e Egrito, estando previsto já uma nova intervenção, este ano, com Maria João Gouveia.

Novo projeto de teatro em outubro

Além do apoio financeiro, da colaboração deste projeto, aCâmara Municipal do Funchal tem já em andamento um outro trabalho em parceria com a Associação Olho.te, de 2 a 4 de outubro de 2024, no Teatro Municipal Baltazar Dias e no Auditório do Jardim Municipal.

O I Encontro Internacional de Teatro Comunitário irá apresentar um programa extremamente rico, com a participação dos principais ‘stakeholders’ do mundo sobre este tema. Além disso, será uma oportunidade para divulgar os muitos projetos de qualidade que são apoiados pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito das artes participativas, nomeadamente o Grupo de Teatro da Universidade Sénior e o projeto Trégua.