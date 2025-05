Milton Teixeira, deputado do JPP, também se pronunciou acerca da Educação, tema setorial em debate esta tarde no hemiciclo madeirense, no âmbito do Programa de Governo.

O também presidente da Junta de Freguesia do Caniço abordou as infraestruturas, pretendendo saber da boca de Jorge Carvalho o que será feita nos “pavilhões em que há anos estão a meter água, quando chove”.