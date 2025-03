Na Madeira e de acordo com os dados disponíveis, a batata-doce ocupava em 2024 uma área na ordem dos 434 hectares, com a produção a atingir as 10.500 toneladas e o rendimento a situar-se nos €12.390.000, o que significa, quando comparados com os valores de 2020, que, embora se registe apenas uma ligeira alteração na área cultivada, na ordem de 1%, há que destacar o significativo aumento na produção, em cerca de 43%.

Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou a exploração do empresário agrícola Maurício Fernandes, localizada na freguesia do São Jorge, concelho de Santana. Com uma área total superior aos três hectares, a exploração agrícola produz, para além de vinha e de batata, batata-doce, que ocupa uma área aproximada de 8 000 m2, com toda a produção a ser escoada para o mercado regional.