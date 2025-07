Os residentes na Madeira que se deslocam aos balcões dos CTT para o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade continuam a deparar-se com constrangimentos causados pela indisponibilidade do sistema informático, segundo apurou o JM, esta terça-feira.

A ocorrência de problemas com o sistema informático usado pelos CTT foi avançada ontem pelo DN Madeira, e de acordo com alguns leitores do Jornal, o problema ainda subsistia esta manhã.

Segundo os CTT, os constrangimentos resultam de falhas pontuais que estarão a ser resolvidas.