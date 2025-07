É já, no próximo dia 25 de julho, que acontece a primeira ‘Noite Aberta’ de 2025 da Estação de Biologia Marinha do Funchal, importante infraestrutura científica que pertence à Câmara Municipal do Funchal.

Como habitualmente, este evento, que acontece no final das tardes e início das noites de verão, consiste em visitas guiadas à Estação de Biologia Marinha do Funchal, pelas 20:00 e uma palestra às 21:30, com o título ‘Quando algas se disfarçam de pedras’.

Esta primeira noite, explora um ‘habitat’ marinho pouco conhecido mas cheio de vida, sendo Pedro Neves, investigador, o orador.

Recorde-se que as entradas são livres, sendo contudo necessário e obrigatório efetuar inscrição através do e-mail ebmf@funchal.pt