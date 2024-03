A previsão do vento e do estado do mar aponta para um “agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima na Madeira”, entre as 12h00 de amanhã, dia 20 de março, e as 18h00 de sexta-feira, dia 22 de março, informou em comunicado a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a mesma fonte, durante estes dias, “a agitação marítima será caraterizada por ondulação proveniente de Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 5 metros e uma altura máxima de 9 metros, com período médio entre os 11 e os 12 segundos”. Quanto ao vento, este “poderá registar uma intensidade média até a 50km/h e rajadas até a 85km/h, provenientes do quadrante Norte.”

Assim, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.