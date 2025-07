A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, participa, neste momento, em Lisboa, na sessão pública de apresentação do novo portal da Segurança Social.

A cerimónia que arrancou às 15 horas, no auditório do edifício sede do Instituto da Segurança Social, em Lisboa, conta com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, e do presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática da Segurança Social, Luís Farrajota.

Esta representação do ISSM na apresentação do novo portal da Segurança Social reforça o compromisso do Governo Regional da Madeira com a modernização e digitalização dos serviços públicos, alinhada com as orientações nacionais para a transformação digital da Administração Pública.

“Este projeto tem sido desenvolvido em estreita colaboração com o Instituto da Segurança Social e o Instituto de Informática, numa lógica de cooperação interinstitucional para melhorar a eficiência, acessibilidade e proximidade dos serviços prestados a cidadãos e empresas”, afirma Nivalda Gonçalves, destacando “o empenho do Governo Regional na construção de uma Segurança Social mais moderna, eficiente e próxima das necessidades dos cidadãos”.

O novo portal, hoje oficialmente apresentado, introduz uma transformação significativa na forma de apresentação e disponibilização dos serviços prestados pela Segurança Social, proporcionando uma melhor experiência na ótica do utilizador.