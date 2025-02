O presidente do Governo Regional visita amanhã, pelas 11.30 horas, na Calheta, as obras já concluídas de remodelação da Central Hidroelétrica da Calheta I (CTA I).

Segundo a nota de imprensa do gabinete de Miguel Albuquerque, a central “em exploração desde 1953 (mais de 70 anos), estava parada desde 2023 para obras, sendo agora uma central totalmente nova, em todos os seus equipamentos. Manteve-se apenas o edifício, preservado pelo seu interesse arquitetónico e porque faz parte do legado deixado na Madeira pelo Arquiteto Chorão Ramalho.

O projeto da nova central foi totalmente apoiado pelo PRR e adjudicado pelo valor de 4,9 milhões de euros, fazendo parte do pacote inicial daquele programa, atribuído pelo Governo Regional da Madeira à Empresa de Eletricidade da Madeira, no montante de 69 milhões de euros, do qual fazem parte também a Central da Serra de Água, várias baterias de potência e outros sistemas de produção e gestão de rede elétrica que já entraram em serviço.

Esta remodelação contempla um aumento da potência instalada que permitirá atingir uma produção de 7,4 GWh, em resultado não só do aumento da eficiência, mas também do aumento de caudais, decorrentes da reabilitação do canal da Rocha Vermelha.”

A nota de imprensa dá conta que “entre outras intervenções, nesta remodelação, dotou-se esta central com sistemas e sensores de última geração, tais como sondas de caudal de água nas levadas e condutas, sondas de nível, sondas de pressão, câmaras CCTV, automação e comunicações em fibra ótica, permitindo registar e acompanhar, remotamente, todas as operações da central e câmaras de carga, em condições de segurança, poupando tempo às equipas operacionais e, com isso, reduzindo os custos de operação.

Os sistemas de automação e controle instalados permitem fazer “updates”, via remota, caso seja necessário, minimizando os tempos de indisponibilidade”.