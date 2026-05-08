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Presidente do Governo admite opiniões “divergentes” sobre a Festa da Flor

    Presidente do Governo admite opiniões “divergentes” sobre a Festa da Flor
    José Manuel rodrigues, Eduardo Jesus e Miguel Albuquerque, com os proprietários do ‘Han Table Barbecue’, um restaurante no Edifício Monumental Residence, no Funchal. DR/MM
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
08 Maio 2026
18:01
Apesar das críticas, Miguel Albuquerque acha que era necessário “mudar e evitar a mesmice”.

Esta tarde, à margem da inauguração do ‘Han Table Barbecue’, um restaurante no Edifício Monumental Residence, no Funchal, Miguel Albuquerque respondeu aos críticos da Festa da Flor, um evento que, na sua opinião, é “moderno, inovador e atrativo”.

Questionado à margem da inauguração do restaurante sobre as críticas relacionadas com a decoração floral e as alterações introduzidas na Festa da Flor, Miguel Albuquerque admitiu que qualquer projeto estético está sujeito a opiniões divergentes, mas defendeu as mudanças implementadas este ano. O presidente do Governo Regional afirmou que era necessário “mudar” e evitar “a mesmice”, considerando que o novo modelo “trouxe inovação” ao evento. “Acho que o pavilhão está muito bonito e criou uma área agradável para visitar. Está diferente”, afirmou.

Ainda assim, reconheceu que a substituição das flores deverá ser acelerada em futuras edições. Albuquerque salientou também que algumas alterações “correram melhor” do que outras neste primeiro ano de mudanças. Apesar da polémica em torno da decoração da Festa da Flor, o governante mostrou-se satisfeito com o resultado final, classificando o espaço como “moderno, inovador e atrativo”.

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