Presidente de Santana acusa PSD de pressionar eleitorado em São Roque do Faial

O presidente da Câmara de Santana acaba de publicar uma fotografia no seu perfil numa rede social em que denuncia a pressão que diz notar do PSD.

Na foto, obtida nas imediações da Assembleia de Voto de São Roque do Faial, é possível ver um carro de um serviço público. À esquerda, está o ainda presidente de Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Gonçalo Jardim, e, à direita, alegadamente, a candidato da PSD à Câmara de Santana, Cláudia Perestrelo, segundo foi indicado ao JM.

“Imaginem se fosse a estar perto da secção de votos! É que até posso estar, mas não faço questão”, desabafa Dinarte Fernandes.

No breve comentário, o autarca conclui que “não há palavras para descrever a falta de vergonha e pressão que esta gente faz sobre os eleitores”.