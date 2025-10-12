MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Presidente de Santana acusa PSD de pressionar eleitorado em São Roque do Faial

    Presidente de Santana acusa PSD de pressionar eleitorado em São Roque do Faial
Miguel Silva

Diretor

Região
Data de publicação
12 Outubro 2025
12:36
Comentários

O presidente da Câmara de Santana acaba de publicar uma fotografia no seu perfil numa rede social em que denuncia a pressão que diz notar do PSD.

Na foto, obtida nas imediações da Assembleia de Voto de São Roque do Faial, é possível ver um carro de um serviço público. À esquerda, está o ainda presidente de Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Gonçalo Jardim, e, à direita, alegadamente, a candidato da PSD à Câmara de Santana, Cláudia Perestrelo, segundo foi indicado ao JM.

“Imaginem se fosse a estar perto da secção de votos! É que até posso estar, mas não faço questão”, desabafa Dinarte Fernandes.

No breve comentário, o autarca conclui que “não há palavras para descrever a falta de vergonha e pressão que esta gente faz sobre os eleitores”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Marmelos
10/10/2025 08:00

Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas