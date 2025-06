A presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, Fátima Silva, na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, lembrou todo o trabalho desenvolvido, neste mandato, pelo órgão democrático, esclarecendo, no entanto, que não irá encabeçar a lista às próximas eleições, por motivos de saúde.

“No mandato de 21 a 25, a população acreditou e a confiança foi reforçada pelo povo com uma maioria mais alargada para os três órgãos do poder local. Uma grande conquista e fruto de muito trabalho”, vincou.

“O debate das forças políticas foram desenvolvidos em condutas de respeito e cordialidade, pelos princípios da democracia e cidadania”, congratulou-se, recordando que, por vezes, “é na diferença e nas divergências que se encontram as soluções”.

Fátima Silva vincou que nas suas competência aprovou todos os elementos elegíveis por lei, como por exemplo, o orçamento municipal e taxas municipais, entre outros.

“Em síntese, a Assembleia Municipal desenvolveu e cumpriu as competências de funcionamento de aprovação e fiscalização, conforme a lei em vigor”, frisou.

Destacou, também, a importância das Assembleia Municipais Jovens, modelo que considerou “inovador e de sucesso”, sugerindo que se pensem novas propostas, “adequando as novas orientações aos novos tempos”, e agradecendo a participação dos alunos e professores envolvidos no projeto.

“No futuro, os jovens poderão também estar representados nesta sessão comemorativa do concelho. Proposta que nos foi lançada e à qual é importante dar continuidade”, sublinhou, aditando que para continuar os seus estudos estes mesmos jovens “terão de voar para longe do seu ninho”. “Que tenham a vontade e condições socioprofissionais de poderem regressar à sua ilha e às suas raízes”, disse.

Por fim, Fátima Silva agradeceu o convite feito por Nuno Baptista para encabeçar a lista para o próximo mandato, mas por questões de saúde não será candidata.